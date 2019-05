Remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'anesthésiste de Besançon : les victimes se disent "choquées"

Face à la presse, Sandra Simard a détaillé pourquoi les victimes avaient "envie de demander des comptes à la justice", cette dernière n'ayant pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait demandé le placement en détention de l’anesthésiste. "Avec les derniers éléments à charge, nous ne comprenons pas la décision de la justice (…) On a tous été très déçus", a fait savoir Sandra Simard. Pour autant, l’association Avapolvi dit avoir conscience que cette" liberté ne laisse pas entendre l’innocence" de Frédéric Péchier. Interrogée sur la crainte d’une éventuelle récidive du médecin, Sandra Simard a répondu aux journalistes : "On n’a pas peur qu’il puisse recommencer puisque de toutes façon, depuis deux ans, il n’y a pas eu de réitération à ce niveau-là. C’est juste qu’on veut la vérité."





La vice-présidente de l’association Avapolpi a précisé aux médias : "À partir du moment où l'on aura une date d’audience pour l’appel de la demande de placement en détention, on sera tous présents, c’est certain. Parce qu’on a besoin de montrer qu’on est là. On a besoin de montrer que nous les victimes, on a besoin de reconnaissance [...] "Certains vivent avec des séquelles. Il y a des familles qui ont perdu un proche, qui ont des difficultés à faire un deuil. On vit tous les jours avec ça."