Rennes : 30 ans de prison pour le viol d'une fillette que ses parents voulaient faire taire

L'accusé avait jusqu'alors toujours nié les faits. Pendant le procès, il a finalement reconnu avoir agressé sexuellement et violé la fillette entre 2002 et 2005, au domicile de ses parents. Elle avait alors entre cinq et sept ans. En 2010, elle est placée chez son oncle et sa tante après une dizaine de signalements. C'est à ce moment qu'elle aurait subi des pressions et des menaces de la part de ses parents, pour ne pas raconter ce que Roland Blaudy lui avait fait subir.





Ces accusations, les parents de la jeune femme n'ont pas voulu les reconnaître durant le procès. Ils ont néanmoins exprimé des regrets et se sont excusés de ne pas avoir assez protégé leur fille. "Je l'aime même si on ne se parle plus", a tenté le père. Anne-Marie Jambu avait déjà été condamnée dans les années 80 pour avoir tué de plus d'une centaine de coups de couteau son premier enfant à la naissance. Le nouveau-né était issu d'un viol