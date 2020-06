Fumer un joint dans la rue : les premières amendes forfaitaires de 150 à 450 euros en test

Fumer un joint dans un parc ou au pied d'un immeuble ou consommer de la poudre blanche en plein air est d'ores et déjà interdit et puni. A Rennes (Ille-et-Vilaine) , Créteil (Val-de-Marne) et Reims (Marne), la sanction à l'encontre des amateurs de drogue va évoluer dans les prochains jours.

"Le délit d'usage de stupéfiants n'est pas nouveau. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement. Mais là, nous allons expérimenter un nouveau dispositif voté à la fin de l'année 2018, à savoir celui du délit forfaitisé, a expliqué vendredi le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, au cours d'une conférence de presse. Le délit sera relevé de manière beaucoup plus simple par les services de police et de gendarmerie.Les personnes encourent désormais une amende de 200 euros, 150 euros s'ils payent dans les quinze jours. L'amende pourra également être majorée à 450 euros en cas de retard. Cette condamnation sera également inscrite au casier judiciaire".