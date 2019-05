VIDÉO - "Je n’ai empoisonné personne, quel aurait été mon intérêt ?" : quand l’anesthésiste Frédéric Péchier clamait son innocence en 2017

Dans un entretien exclusif accordé à "Sept à Huit" en mars 2017 et diffusé ce dimanche sur TF1, l'anesthésiste réfutait toutes les accusations. "Je suis innocent. Je n’ai empoisonné aucune personne. Quel aurait été mon intérêt ? Mon mobile ? Pourquoi j’aurais tout gâché ? Je ne connaissais même pas ces gens. Quand on fait une réanimation, quand on sort quelqu’un d’un mauvais pas, je peux vous assurer qu’on en laisse une petite partie, à chaque fois."





"Actuellement, c’est très dur pour moi et ma famille, on est dans l’incompréhension totale. Mon fils m’a demandé ce qu’était la prison à perpétuité, j’ai dû lui expliquer, il est parti en pleurant et m’a dit : 'Si j’ai bien compris, on ne se reverra peut-être jamais'", ajoutait-t-il, très ému avant de poursuivre : "Sur les sept événements, je ne suis jamais le médecin qui pose le diagnostic. J’ai une situation, un métier, une famille, pourquoi j’irais essayer de détruire tout cela, avec cette théorie de pompier pyromane ?"