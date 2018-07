REVIVEZ - Prison ferme pour le cyberharceleur de l'ex-actrice X Nikita Bellucci

"Il a menacé de me violer et de me laisser pour morte sur le bord de la route." Victime de "mails immondes" émaillés de menaces de mort, Nikita Bellucci a décidé de se battre. Ce vendredi, un homme comparaissait devant la 16e chambre du tribunal de Nanterre pour des faits de harcèlement et de menaces de viol en ligne sur l'ancienne actrice porno. Il a été condamné à de la prison : 18 mois dont 3 mois ferme avec mise à l'épreuve. Le procureur avait requis 18 mois dont 9 ferme.





L'homme a été placé sous mandat de dépot dès la fin de l'audience, menotté et conduit en prison.