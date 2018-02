REVIVEZ - Procès Jawad Bendaoud : le "logeur de Daech" relaxé, le parquet fait appel

Les avocats de la défense avaient eux, tour à tour, plaidé la relaxe pour leurs clients. Tous ont en effet, au cours des débats comme pendant les mois d'enquête, indiqué qu'ils ignoraient qui étaient les deux hommes, Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, hébergés dans la nuit du 17 au 18 novembre 2015 rue du Corbillon dans un squat de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).





Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah encourent, en état de récidive, jusqu'à 6 ans de prison et 90.000 euros d'amende. Youssef Aït-Boulahcen encourt, lui, jusqu'à 5 ans de prison et 70.000 euros d'amende.