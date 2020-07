Axelle Dorier, aide-soignante mortellement percutée à Lyon : que sait-on des circonstances du drame ?

Des cheveux bruns, des yeux clairs, un visage heureux, un sourire radieux. Sur les réseaux sociaux, les photos d'Axelle Dorier, 23 ans, sont partagées des dizaines de fois par des anonymes ou des personnalités politiques notamment depuis deux jours avec le #JusticepourAxelle ou vérité pour #AxelleDorier.

Cette aide-soignante originaire de Francheville a perdu la vie, dimanche 19 juillet à Lyon (Rhône), dans des circonstances terribles. Elle participait ce soir-là à une fête d'anniversaire dans le parc des Hauteurs. Vers 3h40 du matin, elle a été percutée par un véhicule, avant d'être traînée sur plusieurs centaines de mètres. A leur arrivée sur place, les secours n'ont rien pu faire pour la sauver. Le conducteur du véhicule, lui, avait pris la fuite. Quelques heures plus tard, il s'est finalement rendu à l'hôtel de police, accompagné de deux autres personnes.

Ce lundi soir, l'individu qui se trouvait au volant au moment du drame, âgé de 21 ans et son passager, âgé de 19 ans, ont été mis en examen. Jusqu'à présents inconnus de la justice, ils ont été, pour le premier, mis en examen pour " violences volontaires ayant entraîné la mort et délit de fuite" et son passager "pour non-assistance à personne en danger". Le conducteur a été placé en détention et son comparse, sous contrôle judiciaire. Une troisième personne qui avait aussi été placée en garde à vue a été mise hors de cause.