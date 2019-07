Rochefort : le procès de Maurice le coq s'est ouvert ce 4 juillet

À Rochefort, en Charente-Maritime, les cocoricos de Maurice agacent un couple de voisins, qui séjournent dans leur résidence secondaire quelques jours par an. Depuis deux ans, ces derniers se sont plaints des chants matinaux de l'animal qu'ils trouvent insupportables. Dans le quartier, ils sont les seuls à s'en plaindre. Le couple demande alors 1 500 euros de dommages et intérêts pour nuisance sonore et la confiscation de Maurice le coq. Le procès a débuté ce 4 juillet 2019.



