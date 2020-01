Saccage du péage de Narbonne : prison ferme pour 21 des 31 prévenus

Des peines de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné ce mardi 7 janvier à des peines d'emprisonnement 21 des 31 prévenus jugés pour le saccage d'un péage et des locaux d'un peloton de gendarmerie en marge d'une manifestation de Gilets jaunes il y a un an. Dans la nuit du 1er et 2 décembre 2018, lors de l'acte III, quelque 200 personnes s'en étaient prises au péage, où les locaux du peloton autoroutier de gendarmerie et ceux de la société Vinci avaient été incendiés et pillés.

Les 31 prévenus, 28 hommes et 3 femmes, étaient accusés notamment de "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique", "destruction volontaire de biens", vols ou recels. Au terme de dix jours d'audience en décembre, la procureure Marie-Agnès Joly s'est défendue de vouloir faire "des réquisitions pour l'exemple". Dans son réquisitoire de quatre heures, elle avait dénoncé "des scènes de chaos, de guérilla, d'apocalypse". Au total, la procureure avait demandé 27 peines allant de six mois avec sursis jusqu'à cinq ans ferme, onze mandats de dépôt et le maintien en détention de deux hommes.