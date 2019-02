Saint-Chartres : le volume sonore du clocher remis en question

Si les bruits des cloches font partie de la vie de nos villages, ceux-ci ne plaisent pas toujours à tout le monde. À Saint-Chartres dans la Vienne, un habitant, jugeant les cloches trop bruyantes, a porté plainte contre la commune. Si une expertise a confirmé les faits reprochés, la commune ne peut assumer les travaux, estimés à 18 000 euros, pour réduire le volume sonore. La partie plaignante, elle, réclame 16 000 euros de dommages et intérêts.



