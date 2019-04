Saint-Denis : l'adolescent arrêté pour avoir agressé une enseignante avec une arme factice mis en examen

Jeudi dernier, un adolescent de 15 ans a été interpellé par les forces de l'ordre, étant soupçonné d'avoir tiré avec un pistolet à billes en direction d'une professeure du collège Elsa-Triolet, situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ce dernier était entré dans l'enceinte de l'établissement vers 15h jeudi, accompagné de deux autres jeunes.





Ancien élève du collège Elsa-Triolet, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce dimanche pour "intrusion dans un établissement scolaire" et "violence avec arme" après avoir été présenté à un juge des enfants. "Le placement en détention provisoire d'un mineur de moins de 16 ans n'est pas possible pour les délits, comme ceux reprochés à l'intéressé en l'espèce", précise une source proche de l'affaire à l'AFP.