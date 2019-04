Saint-Denis : l'adolescent arrêté pour avoir agressé une enseignante avec une arme factice présenté à un juge

Jeudi dernier, un adolescent de 15 ans a été interpellé par les forces de l'ordre, étant soupçonné d'avoir tiré avec un pistolet à billes en direction d'une professeure du collège Elsa-Triolet, situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ce dernier était entré dans l'enceinte de l'établissement vers 15h jeudi, accompagné de deux autres jeunes.





Ancien élève du collège Elsa-Triolet, l'adolescent arrêté doit, selon Le Parisien, être présenté à un juge ce dimanche pour "intrusion dans un établissement scolaire" et "violence avec arme". Après cet incident, les enseignants du collège dyonisien se sont mis en grève vendredi et ont exprimé leur colère dans un communiqué, demandant notamment plus de moyens humains pour l'établissement : "Encore un braquage d'une enseignante dans un collège ! A Saint-Denis comme ailleurs ça suffit !"