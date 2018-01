Saint-Etienne du Rouvray : des victimes réclament l'ouverture d'une information judiciaire

Aurait-on pu éviter l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray ? Après les révélations du site Mediapart ce vendredi sur une possible falsification d'une note des renseignements, les familles des victimes ont exprimé leur stupeur. Contacté par LCI, Méhana Mouhou, l'avocat des époux Guy et Janine Coponet - deux victimes et témoins de l'attaque de Saint-Etienne du Rouvray - indique avoir écrit au procureur François Molins pour réclamer l'ouverture d'une information judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction afin "d’enquêter sur l’authenticité des révélations de Mediapart" qu'elles qualifient de "graves."





Selon le site d'information, un policier de la Direction du renseignement parisien (DRPP) a rédigé une note faisant état de messages d'Adel Kermiche évoquant une "attaque dans une église" et mentionnant Saint-Etienne-du-Rouvray le 21 juillet, soit cinq jours avant l'assassinat du père Hamel, égorgé le 26 juillet. "Une fois le prêtre assassiné, la DRPP a alors postdaté deux documents afin de masquer sa passivité", accuse Mediapart, laissant par ailleurs entendre que cet attentat aurait pu être évité.