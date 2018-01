Saint-Etienne du Rouvray : enquête préliminaire ouverte pour faux et usage de faux après les révélations de Mediapart

Les familles des victimes, elles, ont exprimé leur stupeur et... saisi la justice. L'avocat de deux des victimes a ainsi déposé plainte auprès du parquet de Paris. Contacté par LCI, Méhana Mouhou, l'avocat des époux Guy et Janine Coponet - deux victimes et témoins de l'attaque de Saint-Etienne du Rouvray - avait indiqué ce vendredi matin avoir écrit au procureur François Molins pour réclamer l'ouverture d'une information judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction afin "d’enquêter sur l’authenticité des révélations" du site d'information.