Michèle Alliot-Marie mise en examen pour "prise illégale d'intérêt"

L’information judiciaire avait été ouverte le 13 juin 2013 à Nanterre, pour "abus de confiance" au préjudice de plusieurs associations de Saint-Jean-de Luz (Pyrénées-Atlantique) et confiée à trois juges d'instruction financiers. Et, le 18 mars 2014, les domiciles de l'ancienne ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, et de son père, Bernard Marie, ancien député et maire de Biarritz, ont fait l'objet d'une perquisition. Le feuilleton se poursuit ce mardi 26 février 2019 avec la mise en examen de Michèle Alliot-Marie, désormais maire de cette commune du Pays basque, pour "prise illégale d'intérêt", révèle l’AFP.