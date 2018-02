Salah Abdeslam à Bruxelles : un procès sous haute surveillance

L'immense Palais de justice de Bruxelles sera placé sous très haute sécurité pour le procès de Salah Abdeslam. Ce dernier, seul survivant des commandos du 13 novembre, y sera jugé pour une fusillade en Belgique qui s'est déroulée à quelques jours avant son arrestation. En plus des renforts de policiers et de militaires, il sera interdit de stationner dans un large périmètre tout autour du tribunal. La seule entrée qui restera accessible fera, qant à elle, l'objet d'un filtrage draconien.



