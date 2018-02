Salah Abdeslam ne reviendra pas à son procès à Bruxelles

Le djihadiste, qui comparaît à son premier procès - il doit être jugé pour son implication dans les attentats du 13 novembre -, n'avait pas été loquace lors de son premier jour d'audience, lundi 5 février. Devant la cour, il avait ostensiblement refusé de répondre aux questions, poursuivant sa stratégie du silence.





"Je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vos alliés, de vos associés, je place ma confiance en Allah et c'est tout", déclarait-il devant la cour. Cette absence n'empêchera pas l'audience de se poursuivre, notamment avec la plaidoirie très attendue de Me Sven Mary, son avocat. Lundi 5 février, le parquet avait requis 20 ans de prison à l'encontre de Salah Abdeslam et Sofiane Ayari.