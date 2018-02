Salah Abdeslam refuse de répondre aux questions de la justice belge

Le procès de Salah Abdeslam a débuté ce lundi à Bruxelles, en Belgique. Lors de la première journée d'audience, le seul survivant des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 a fait valoir son droit au silence. Il n'a prononcé que quelques phrases dans le seul but de provoquer l'auditoire. Son attitude a, d'ailleurs, choqué les proches des victimes qui étaient présents dans la salle d'audience.



