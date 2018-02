Gendarme mortellement percuté en Gironde : information judiciaire ouverte pour homicide volontaire

Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent devait comparaître prochainement devant un juge des enfants pour des faits de dégradations et de violation de domicile. "Une information judiciaire criminelle est ouverte ce jour contre lui du chef d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger du deuxième militaire de la gendarmerie présent", conclut le procureur de la République, qui a demandé son placement en détention.





Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait fait part lundi soir de son "immense tristesse" et adressé "ses plus sincères condoléances" à la famille et aux collègues du gendarme décédé.