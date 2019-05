Sandra Muller, à l'origine de #balancetonporc, jugée pour diffamation : "J’ai poussé un cri de colère sans aucune intention de nuire"

C'est ce second tweet qui a donné lieu à un procès. Le consultant Eric Brion lui réclame en effet aujourd'hui 50.000 euros de dommages et intérêts et 15.000 euros de frais de justice. Il a pourtant reconnu les faits et précisé avoir "tenu des propos déplacés lors d'un cocktail arrosé très tard dans une soirée", dans le journal Le Monde, en décembre 2017. Durant l'audience, le plaignant a expliqué sa "descente aux enfers", niant toute agression.





"Voilà quelqu'un qui a reconnu dans un premier temps qu'il a eu une conduite non convenable, qui s'en est excusé, et qui brusquement décide d'attaquer en justice", a commenté l'un des avocats de Sandra Muller, Francis Szpiner. De son côté, la défense d'Eric Brion évoque une "délation. A aucun moment il n'a la possibilité de se défendre, il est cloué au pilori", indique Nicolas Bénoit. "Il a été détruit, c'est la victime expiatoire".





"J’ai poussé un cri de colère sans aucune intention de nuire", s'est défendue Sandra Muller. "Mais grâce à #balancetonporc on parlera dorénavant d’un cri de colère et plus d’une crise d’hystérie."