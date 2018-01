A l'origine de #balancetonporc, Sandra Muller poursuivie pour diffamation par l'homme qu'elle accusait sur Twitter

Cité nommément, l'homme n'avait pas réagi de suite. Mais le 30 décembre dernier, dans un tribune du Monde, Eric Brion s'était excusé auprès de Sandra Muller, après avoir eu un comportement déplacé envers la jeune femme. "J’ai effectivement tenu des propos déplacés envers Sandra Muller [la journaliste à l’origine du hashtag #balancetonporc], lors d’un cocktail arrosé très tard dans une soirée, mais à une seule reprise. Elle me plaisait. Je le lui ai dit, lourdement. Et une seule fois, je tiens à le préciser. Je ne veux certainement pas me disculper de ma goujaterie d’alors. Je lui réitère ici mes excuses", écrivait alors l'ancien patron d'une chaîne de télévision.