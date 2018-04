Moselle : un homme arrêté pour avoir injurié la petite Maëlys sur Facebook et encensé Nordahl Lelandais

Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté à Sarreguemines mardi et placé en garde à vue pour apologie de crime. L'individu, qui utilisait un faux nom sur Facebook, s'était fait remarquer sur le réseau social pour ses propos sur l'affaire Maëlys.





Sous une photo de la fillette de 8 ans tuée en août à Pont-de-Beauvoisin et dont le corps a été retrouvé six mois plus tard dans les gorges du massif de la Chartreuse, l'homme aurait notamment écrit que le meurtrier présumé, Nordahl Lelandais, était "un grand homme". Il saluait son "courage" et insultait également l'enfant.