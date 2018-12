Selfie polémique avec une arme : c'était "un pistolet à eau", affirme Alexandre Benalla

Dans le bureau de trois juges, il évacue aujourd'hui la polémique: "C'est simple et ridicule, (...) un non-événement", balaie-t-il. Et pour cause : selon lui, l'arme exhibée était un pistolet à eau. "Oui, ça peut paraître loufoque mais c'est la réalité". Les juges d'instruction qui l'ont réentendu le 29 novembre ont renoncé à ce stade à ordonner sa mise en examen pour "détention non autorisée d'arme de catégorie B", comme ils l'envisageaient initialement, selon l'interrogatoire de l'ex-chargé de mission à l'Elysée dont a eu connaissance l'AFP.