SEPT À HUIT - Affaire Philippe Gillet : double meurtre à la ferme ?

Depuis cinq ans et demie, l'affaire Philippe Gillet a connu de multiples rebondissements. Cet agriculteur des Ardennes est accusé d'avoir tué Anaïs Guillaume, sa petite amie de l'époque, et son épouse, un an auparavant. Découvrez en exclusivité son procès. Dix jours d'audience et un dénouement inattendu.



