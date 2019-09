SEPT À HUIT - Le procès de l'incendie du Cuba Libre à Rouen

DOCUMENT – Les caméras de Sept à Huit étaient au cœur du procès de l'incendie du bar Cuba Libre. Quatorze personnes y ont trouvé la mort.

Quatorze jeunes ont péri dans l'incendie du Cuba Libre, à Rouen, en août 2016. Depuis, les familles attendent une condamnation et des réponses. Le procès des gérants du bar avait lieu cette semaine. Des révélations faites à l'audience ont permis de mieux comprendre les circonstances du drame.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.