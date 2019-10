SEPT À HUIT LIFE - Castings à haut risque ?

ENQUÊTE – Plusieurs jeunes femmes poursuivent un agent de mannequins en justice pour viol et tentative de viol. Nous avons rencontré quelques-unes d'entre elles.

Elisa, Marie, Louise... Elles n'avaient pas plus de 18 ans quand un agent de mannequins les avait découvertes. L'homme en aurait profité pour les violer ou les agresser sexuellement. Aujourd'hui, onze jeunes femmes le poursuivent en justice. Les plaignantes auraient vécu l'enfer dans le glamour de la mode.



