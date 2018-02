Un viol par surprise ? Retour sur l'affaire du septuagénaire qui se faisait passer pour un mannequin

Il a attiré plusieurs femmes dans son lit en se faisant passer pour un mannequin. A Nice, un septuagénaire a été renvoyé devant la cour d’assises pour "viol par surprise" sur trois femmes en 2009, 2014 et 2015. Mais comment est-il parvenu à attirer une vingtaine de femmes dans son appartement niché sur la Promenade des Anglais ? Pour attirer l'attention de la gent féminine, il crée de faux comptes sur les réseaux sociaux et sur des sites de rencontre. Il se présente ainsi : "Anthony Laroche, 37 ans et architecte d’intérieur". Le tout accompagné d’une photographie d’un mannequin au physique avantageux, trouvée sur la Toile.





Certaines femmes tombent alors sous son charme. Et acceptent de se rendre dans son appartement où le faux mannequin leur réserve un scénario à la "50 nuances de Grey ". Interrogée par Sept à Huit sous couvert d’anonymat, l’une d’entre elles raconte : "Il m'attache les mains aux barreaux. Il y a eu pénétration et quelques attouchements et à un moment donné, ça a été plus fort que moi, j'ai dit : ‘J'en ai marre ! J'en ai marre, j'enlève mon bandeau’". C’est là qu’elle voit "une personne dégarnie, à lunettes, bedonnante". Elle prend la fuite, horrifiée.