SEPT À HUIT - Violence conjugale, un procès aux assises pour sortir de l'enfer

Elle n'avait pas revu son ex-mari depuis plus de 2 ans, et le retrouve à l'audience pour un face-à-face. Cela s'est passé devant la Cour d'Assises de Saône-et-Loire. Un moment éprouvant pour Sophie Brégère, qu'Yves Petit, violent et jaloux aurait tenté d'assassiner, elle et son nouveau compagnon. L'enquête a mis aux jours les aspects inquiétants de la personnalité de l'accusé.



