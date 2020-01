Sésame, décale toi : le "cheval de la discorde" va devoir changer de parcelle car son odeur incommode les voisins

La justice a tranché : le cheval Sésame doit cesser d'embaumer les environs ou, par conséquent, partir. Lundi 13 janvier, la cour d'appel de Colmar demande à ses propriétaires de le déplacer de sa parcelle, à Orschwihr, dans le Haut-Rhin.

Les voisins - qui exploitent un gîte à côté de sa parcelle - avaient porté plainte à cause du bruit et surtout des odeurs : celles du crottin et de l'urine de l'animal. Les propriétaires de Sésame, un couple de viticulteurs bio, devront ainsi le décaler d'au moins une quinzaine de mètres de la clôture.