Siestes dans un WC et repas froids : une directrice d'école Montessori en procès

Dans la salle, une quarantaine de parents se serrent sur les bancs du tribunal. Manifestement, des pro- et des anti-directrice, rapporte l'AFP. Une femme de 36 ans a comparu lundi devant le tribunal de Villefranche sur Saône en compagnie d’une éducatrice. Toutes deux sont suspectées "de violence sans incapacité sur mineurs de moins de 15 ans par une personne ayant autorité". Elles travaillaient dans l’école Montessori en Beaujolais, établissement privé hors contrat qui accueille une vingtaine d'enfants.





Après une audience de près de 11 heures, le procureur a requis une peine de huit mois avec sursis avec interdiction d'exercer pendant cinq ans à l'encontre de la directrice; et quatre mois avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer pour l'éducatrice. Ces enseignantes, confrontées souvent à des enfants en difficulté, "ont été débordées, et, dans des situations d'énervement, ont pu se livrer à des brutalités sur des enfants très jeunes", a estimé le procureur.





La directrice, elle, nie toute violence. Architecte d'intérieur, elle s'est formée à cette pédagogie alternative avant d'ouvrir cette école hors contrat en 2013. Une école peut se revendiquer librement Montessori et les éducateurs n'ont aucune obligation de passer par l'Education nationale.