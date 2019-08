Vendée : les gérants d'un camping attaquent en justice un éleveur pour la mauvaise odeur de ses canards

Les gérants de "The Vintage Trailer", en Vendée, ont déposé plainte contre leur voisin. Pour cause, ce dernier élève 27 000 canards dont l'odeur, disent-ils, cause une perte sur leur chiffre d'affaires. Installés à quelques centaines de mètres de leur camping, l'odeur de ces derniers gêne la clientèle. Le tribunal a donné huit jours à l'éleveur pour mettre fin à la nuisance. Comme solution, il a fait installé des brumisateurs diffuseurs d'huiles essentielles. Déjà testé en Bretagne, le dispositif lui a coûté plus de 20 000 euros. Le tribunal va trancher ce 5 août 2019 si l'installation est suffisante.



