Soupçons d'empoisonnement à Besançon : le docteur Péchier a-t-il tué une patiente en ciblant sa collègue ?

Elle est persuadée d'avoir réchappé in extremis à une tentative de meurtre. Le témoignage de Catherine Nambot, ancienne consœur et amie de l'anesthésiste de Besançon mis en cause dans 24 cas d'empoisonnement, offre un nouveau rebondissement à l'affaire. Le 15 avril 2016, celle qui exerçait au sein de la clinique Saint-Vincent était sur le point de se faire opérer d'une prothèse de l'épaule dans cette même clinique quand un imprévu est venu bouleverser à la dernière minute l'ordre de passage des patients.





Hors, Laurence Nicod, la quinquagénaire en parfaite santé qui est entrée au bloc à sa place, est décédée d'un arrêt cardiaque. Le docteur Frédéric Péchier, comme à son habitude, était venu prêter main-forte pour la réanimation. En vain. Aujourd’hui, les enquêteurs sont convaincus que le médecin visait sa collègue d'alors. "C’est ma cliente qui était visée. Et si son ami n’était pas intervenu à la dernière minute, et bien elle ne serait sans doute plus là pour en parler", estime Me Dreyfus-Schmidt, l’avocat de cette dernière.