Soupçons d'empoisonnements : une expertise accablante de Frédéric Péchier contestée par la défense

Frédéric Péchier a été mis en examen jeudi 16 mai pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement de patients, dont sept n'ont pas survécu, et laissé libre sous contrôle judiciaire. Il avait déjà été mis en examen en 2017 pour sept empoisonnements présumés, dont deux mortels. Le médecin de 47 ans, qui reste présumé innocent, a interdiction d'exercer et de se rendre à Besançon ou dans la commune voisine où il réside.





Les deux psychologues ont noté que le docteur Péchier est touché par un "déni de réalité", et une forte présence de "théorie du complot". Ainsi, selon le journal, les experts estiment que le docteur Péchier cible "ses persécuteurs : les collègues, les enquêteurs ou les magistrats". Les écoutes téléphoniques, notamment, révéleraient "des propos de plus en plus agressifs" à leur égard. L’expertise met également en avant "des aspects dépressifs" chez le suspect, à la suite de "la perte de contrôle de sa vie professionnelle et privée".