Soupçons d'empoisonnements : l'anesthésiste de Besançon laissé libre, le parquet fait appel

Le docteur Péchier, déjà mis en examen en 2017 pour sept cas d'empoisonnements, a de nouveau été mis en examen jeudi pour "empoisonnement sur personne vulnérable" pour dix-sept nouveaux cas de patients, dont sept sont décédés.





Frédéric Berna, l'avocat de plusieurs familles de victimes, a de son côté dénoncé "l'ascenseur émotionnel" que provoquait la décision du parquet de Besançon pour les victimes. Même s'il a jugé que cette décision "peut s'expliquer", il souhaitait que le procureur de la République fasse appel du contrôle judiciaire. "En cas d'appel, nous pourrons aller plaider et nos clients pourront venir entendre ce qui se dit à l'audience, et c'est ça qui est important. Ce que nous cherchons, c'est des réponses à nos questions, a-t-il réagi auprès de LCI. "L'audience d'appel permet à toutes les parties, et notamment les victimes, de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas de l'audience du juge des libertés et de la détention", a précisé Me Berna.





Le procureur de la République, Etienne Manteaux, avait annoncé jeudi après-midi, lors d'une conférence de presse, demander le placement en détention provisoire du médecin âgé de 47 ans, mais au terme de plusieurs heures d'audience à huis clos, la juge des libertés et de la détention l'a laissé libre, sous contrôle judiciaire, comme c'est le cas depuis 2017. Il lui est interdit d'exercer sa profession.