Alexandre Djouhri en détention provisoire : qui est ce proche de Nicolas Sarkozy ?

"Il est né dans une banlieue pauvre et il est devenu riche", résume l'ancien ministre Claude Guéant, autre proche de l'homme d'affaires. Et pour cause, ce dernier est né à Saint-Denis et a été élevé à Sarcelles. Avant d'atteindre les hautes sphères de l'État, Alexandre Djouhri, "Ahmed" de son vrai prénom, a cotoyé les caïds.





Il est à plusieurs reprises soupçonné par la police d'être impliqué dans des règlements de compte, sans que cela n'ait été vraiment prouvé. C'est notamment le cas le 4 avril 1986, lorsqu'il s'est retrouvé être la cible d'une fusillade. Ce dernier a fait usage d'une arme, selon l'enquête. Mais il ne sera jamais poursuivi.





Dans les années 80, il fait la rencontre d'un certain Anthony Delon, qui n'est autre que le fils du comédien, avec qui il s'associe pour lancer une ligne de vêtements.