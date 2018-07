Soupçons de fraude fiscale : le député LaREM Thierry Solère en garde à vue

Ex-LR et ex-Constructif devenu Marcheur, Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine, a été placé en garde à vue ce mardi matin à Nanterre. Il fait l'objet depuis 2016 d'investigations menées par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) après une plainte déposée par Bercy pour fraude fiscale. Les enquêteurs le soupçonnent également de trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).





L'immunité parlementaire de Thierry Solère avait été levée le 11 juillet, ce qui ouvrait la voie à un placement en garde à vue.