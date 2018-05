Soupçons de prostitution déguisée : le site d'annonces Vivastreet visé par une information judiciaire pour "proxénétisme aggravé"

Le Nid visait notamment la rubrique payante de Vivastreet, consacrée aux "services adultes" qui comporte, entre autres, plusieurs milliers d'annonces de rencontres et de massages. Dans ses conditions d’utilisation, le site Vivastreet interdit les annonces proposant d’échanger des relations sexuelles contre rémunération. Mais d’après le Nid, interrogé par 20 minutes, le site Vivastreet profiterait de sa position et de sa notoriété pour gagner de l’argent en faisant payer aux personnes prostituées la diffusion de leurs annonces et surtout les options leur permettant de les "mettre en avant" sur le site", via la rubrique Erotica.





Dans une enquête publiée en février 2017, le journal Le Monde avait estimé que les annonces des rubriques d'escorting représentaient selon les mois de 40% à 50% du chiffres d'affaires petites annonces de Vivastreet, soit 11 à 21 millions d'euros.





Poids lourd du secteur en France, derrière Le Bon Coin, Vivastreet revendique quelque 35 millions de visites par mois.