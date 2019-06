Sous-location illégale à Paris : la locataire du 18e arrondissement devra verser près de 50.000 euros à sa propriétaire

Elle avait fait appel de la décision mais vient d'être déboutée par la justice. La locataire qui avait sous-loué son appartement du 18e arrondissement sur Airbnb sans l'accord du propriétaire devra bien la rembourser des sommes perçues illégalement.





Elle devra verser plus de 46.000 euros à sa propriétaire, représentant l'ensemble des loyers perçus via la sous-location entre 2011 et 2018, ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts, selon le jugement du tribunal d'instance de Paris. La condamnation était tombée à l'automne, en octobre précisément, mais la locataire avait fait appel quatre mois plus tard.

"La Cour d’appel de Paris a estimé que la locataire, qui a sous-loué son appartement sans l’accord de sa propriétaire, était 'en mesure de s’acquitter régulièrement d’un loyer', selon une décision que Le Figaro s’est procurée.