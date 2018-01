Steve Marlet, ancien joueur de l'équipe de France, mis en examen pour "viol en réunion"

Les faits remontent à 1997, lorsqu'il évoluait à l'AJA. Steve Marlet a été mis en examen jeudi pour "viol en réunion" sur une jeune fille de 17 ans et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé le parquet d'Auxerre, ce jeudi, confirmant une information du journal L'Yonne Républicaine. "Un deuxième homme a également été mis en examen pour viol en réunion et un troisième placé sous le statut de témoin assisté", a précisé à l'AFP la substitut du procureur de la République d'Auxerre Estelle Meyer. Une quatrième personne mise en cause, actuellement à l'étranger, ne s'est pas présentée à la convocation.