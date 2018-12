Strasbourg : un rassemblement prévu samedi en hommage à Naomi Musenga

Un rassemblement pour sa mémoire. Le collectif "Justice pour Naomi Musenga" appelle sur Facebook à un hommage, samedi 29 décembre, à la mémoire de cette Strasbourgeoise de 22 ans, décédée le 29 décembre 2017 après avoir été raillée au téléphone par le Samu qui avait refusé de la prendre immédiatement en charge.





"Il s'agit d'un moment pour se recueillir et pour parler de la procédure judiciaire car on attend toujours des réponses", a expliqué jeudi à l'AFP Louange Musenga, sœur de Naomi, appelant à ce rassemblement de 16H00 à 18H00, place de l'Hôpital à Strasbourg. Sur Facebook, les organisateurs indiquent : "Nous avons besoin plus que jamais de votre présence et de votre soutien dans notre combat."