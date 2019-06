Substances à risque dans les couches pour bébés : leur courrier pour plus de transparence resté lettre morte, des parents attaquent l'Etat

Ils réclament plus de transparence à commencer par le nom des marques mises en cause. Près de cinq mois après la publication d'un rapport de l'Anses révélant la présence de composants à risque dans des couches pour bébés, des parents et une association saisissent le Conseil d'État ce mardi pour que le nom des produits concernés soit enfin communiqué, selon Le Parisien.





En janvier dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail alertait en effet sur "des dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs substances chimiques" dans 23 marques différentes de couches jetables pour enfants. Sans toutefois nommer ces dernières. "Certaines de ces substances sont ajoutées intentionnellement, telles que des substances parfumantes qui peuvent entraîner des allergies cutanées. D'autres peuvent provenir de matières premières contaminées ou de procédés de fabrication", expliquait alors l'Anses, excluant tout danger immédiat.