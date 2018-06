Suicide de Krisztina Rady : l'avocat de Bertrand Cantat dévoile une partie de sa dernière lettre

"Bertrand Cantat demande depuis des semaines à être enfin entendu". C'est ce qu'a affirmé son avocat à LCI ce dimanche en réponse à un article du JDD qui fait état d'une nouvelle plainte contre lui et affirme que l'enquête sur le suicide de son ex-épouse Krisztina Rady a été rouverte.





"Cette énième plainte est fondée sur des mensonges et sera classée sans suite, comme toutes les précédentes", nous explique Antonin Lévy. "Même la famille de Krisztina, pourtant première concernée, ne soutient pas cet acharnement", souligne encore également l'avocat de l'ex-leader de Noir Désir, parlant de "non-événement". Le lendemain, lundi 4 juin, sur BFM, Antonin Lévy, présentait la lettre d'adieu laissée par Krisztina Rady avant son suicide : "Elle fait deux pages et il n'y a absolument pas quatre pages et demi qui décrivent les violences de monsieur Cantat."





L'avocat fait également mention du "témoignage d'un proche d'un ex-membre de Noir Désir" qui ferait état de l'emprise exercée par le chanteur sur son entourage : "Ce qui est écrit, c'est : 'J'embrasse ma famille hongroise et mes amis, dont ne fait pas partie [cette personne] : elle a dit beaucoup de mal sur moi, m'a faite trop souffrir et je ne sais même pas pourquoi. Sûrement le pouvoir, le pouvoir.' Ce sont ses derniers mots et c'est à la suite de cette lettre qu'elle décide de se suicider."