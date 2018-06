Suicides à France Télécom : l'ex-PDG Didier Lombard renvoyé devant le tribunal

Un procès aura bien lieu après la vague de suicides sans précédent à France Télécom à la fin des années 2000. Neuf ans après les premières plaintes, les juges d'instruction ont ordonné un procès pour "harcèlement moral" contre l'entreprise, devenue Orange, et son ancien patron Didier Lombard. Les juges décrivent un système de management violent.



