Suicides chez France Télécom : l'ex-PDG Didier Lombard rejette sa responsabilité sur les médias

Pas une "crise sociale" mais une "crise médiatique" : au deuxième jour de son procès pour "harcèlement moral", l'ex-PDG de France Telecom Didier Lombard a nié toute responsabilité mardi. Une explication qui n’a pas convaincu les victimes et leurs proches, qui espéraient des excuses.





Les parties civiles ont dû se contenter de la "profonde et sincère tristesse" que Didier Lombard a exprimée dans une déclaration lue à l'audience pour sa première audition. Quand la partie civile lui a demandé s'il avait des regrets, il a préféré ne pas répondre. "Je veux dire aux collaboratrices et aux collaborateurs de France Télécom, c’est-à-dire à celles et ceux qui ont été mes collègues de travail, ainsi qu’à leurs familles, le profond chagrin qui demeure et demeurera à tout jamais le mien pour ceux qui n’ont pas supporté la transformation imposée à l’entreprise", dit à la barre cet homme de 77 ans, PDG de 2005 à 2010.