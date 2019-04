"Suicidez-vous" : huit mois de prison avec sursis pour un Gilet jaune qui avait appelé au suicide des policiers

Ce Gilet jaune, mobilisé à tous les actes "sans jamais être interpellé pour violences", s'est défendu d'être "un délinquant", assurant même "avoir déjà aidé pendant des manifs des policiers à s'en aller car ils risquaient de se faire taper dessus". "Mes paroles sont parties plus vite que mes pensées. (...) C'était la folie du moment", a-t-il reconnu, précisant ne pas être"l'instigateur" des cris à l'encontre des forces de l'ordre. "Il n'avait pas conscience de la gravité des mots. Son "Suicidez-vous", c'était un ras-le-bol, de voir ses amis blessés, de la violence, de l'injustice. Il a perdu son sang-froid pendant quelques minutes", a plaidé l'avocate de la défense Ingrid Theillaumas, demandant que son client "ne paye pas pour tous les autres".





Ces slogans avaient été vivement condamnés par la classe politique et les syndicats. "C'est le paroxysme de la haine, c'est d'une violence inouïe", a dénoncé Oriane Camus, l'avocate des policiers. "Cela a un effet dévastateur sur des policiers à bout depuis plusieurs mois", a-t-elle souligné. "Il n'y aucun lien de cause à effet évident entre ce déferlement de propos haineux et une quelconque violence des policiers contre une jeune femme qui n'est pas du tout avérée", a observé le procureur.