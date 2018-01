Sur place ou en France ? Où seront jugées les femmes djihadistes arrêtées en Syrie et en Irak ?

Ces dernières semaines, de nombreux djihadistes français ont été arrêtés par les forces kurdes. Parmi eux, on compterait une dizaine de femmes et leurs enfants, dont Emilie König, une des figures françaises du groupe Etat islamique. Propagandiste et recruteuse notoire, elle est détenue depuis le mois dernier avec ses trois enfants - un garçon de 4 ans et deux jumelles d'un an – et réclame depuis son rapatriement en France. Pour l'instant sans succès. Son avocat, Me Bruno Vinay, a relayé ce mercredi cette demande auprès de la presse. Dans un communiqué envoyé à l'AFP, il souligne que les autorités françaises "ont l'obligation de la juger". La jeune femme de 33 ans est d'ailleurs recherchée par la justice française depuis 2015 dans le cadre d'une enquête terroriste sur "la filière de Nîmes".