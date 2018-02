Tariq Ramadan a été mis en examen pour viols et incarcéré

Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du Parquet et ont décidé de mettre en examen Tariq Ramadan, accusé de viols par deux femmes. Après son interrogatoire, l'islamologue suisse a été incarcéré le vendredi 2 février. Une affaire qui trouble la communauté musulmane dont il est une figure majeure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.