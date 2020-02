Tariq Ramadan mis en examen pour viol sur deux autres femmes

Tariq Ramadan visé par de nouvelles poursuites judiciaire. L'islamologue suisse de 57 ans a été mis en examen jeudi pour viol sur deux femmes identifiées l'an dernier par l'enquête, a indiqué son avocat à l'AFP. Ces deux femmes, interrogées comme témoin par les policiers en février 2019, ont été identifiées sur des photos retrouvées dans son ordinateur. Il était déjà mis en examen pour deux viols depuis le 2 février 2018. Il conteste toutes les accusations.

Tariq Ramadan a été interrogé au tribunal de Paris ce jeudi par des juges d'instruction. Originellement convoqué le 23 janvier, son audition avait été reportée après qu'il a fait un malaise.

"Il y a une volonté de poursuivre Tariq Ramadan coûte que coûte et ce contre les évidences", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Emmanuel Marsigny. "Alors que les mensonges des premières accusatrices sont désormais clairement établis, il vient d’être de nouveau mis en examen alors que la première femme visée a elle-même déclaré que les relations avaient été 'consenties' et que l’autre femme ne s’est jamais plainte de leurs deux rencontres", a-t-il ajouté.

Tariq Ramadan est mis en examen depuis le 2 février 2018 pour "viol" et "viol sur personne vulnérable", pour les faits dénoncés par deux femmes, Henda Ayari et "Christelle", respectivement en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon.