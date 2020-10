Tariq Ramadan mis en examen pour viols sur une cinquième femme

L’islamologue , a de nouveau été interrogé par les enquêteurs jeudi 22 octobre au Tribunal de Paris. C'est au cours de cet interrogatoire que ces nouvelles poursuites lui ont été annoncées, ont indiqué ses avocats. Ces derniers ont estimé qu’il "n'y aucun élément nouveau. C'est une mise en examen de pure forme pour pouvoir organiser prochainement la confrontation", ont-ils indiqué. Pour eux, "ce n'est pas la parole de Tariq Ramadan contre celle de cette femme, c'est cette femme contre ses propres mensonges graves et concordants", ont-ils ajouté. L’avocat de Mounia Rabbouj a quant à lui déclaré que "c'est un tournant fort". "Les investigations ont démontré combien la parole de ma cliente était aussi fiable que constante", a réagi Me Eric Morain.

Mounia Rabbouj avait porté plainte en mars 2018 contre Tariq Ramadan. Elle l'accusait de l’avoir violé neuf fois entre 2013 et 2014, en France, à Londres et à Bruxelles. Ce qui faisait suite à sa mise en détention provisoire en février 2018 dans le cadre des enquêtes sur d'autres accusations de viol portées par Henda Ayari et une autre femme appelée "Christelle", respectivement pour des faits remontant à 2012, à Paris, et à 2009, à Lyon.

Suite à sa plainte, Mounia Rabbouj avait livré une robe tachée du sperme de Tariq Ramadan, qui contestait jusqu'alors la moindre relation sexuelle avec elle. En juin 2018, il finissait par reconnaître ces relations, non seulement avec Mounia Rabbouj, mais aussi avec d'autres maîtresses. Pour défendre leur client, les avocats de Tariq Ramadan avaient fourni près de 300 vidéos et plus de 1.000 photos à caractère érotique pour démontrer une relation "dominant/dominé", nourrie de rapports "fougueux" mais "complices" et consentis. Les magistrats ne l'avaient alors pas mis en examen.