Tariq Ramadan reste en prison le temps que la justice statue sur son état de santé

Selon Le Parisien, son état de santé se serait dégradé depuis son arrivée à la prison. Prison dans laquelle il n'a reçu aucune visite, aucun membre de sa famille n'ayant reçu un feu vert de la part des juges en charge de l'affaire.





Mis en examen le 2 février pour viol et viol sur personne vulnérable, l'islamologue suisse de 55 ans avait été immédiatement incarcéré dans l'attente d'un débat sur son mandat de dépôt, le temps de préparer sa défense. La semaine dernière, un juge des libertés et de la détention (JLD) a finalement ordonné son placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Une détention justifiée, avait assuré le JLD, par le fait qu'il y avait un risque de pression que Tariq Ramadan pourrait exercer sur les victimes et les témoins.